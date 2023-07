Zwei Kinder nach Sturz in Bewässerungsbecken gestorben

Zwei Buben im Alter von sechs und sieben Jahren sind in Manfredonia in der süditalienischen Adria-Region Apulien gestorben, nachdem sie in ein Bewässerungsbecken auf einem Bauernhof gefallen waren. Die Feuerwehr und Taucher bargen nach mehrstündiger Suchaktion die leblosen Körper der beiden rumänischen Kinder, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten.