Zug in Mexiko entgleist: Mindestens 13 Tote, 98 verletzt

Mexikanische Behörden teilten am Sonntag mit, dass mindestens 13 Menschen getötet wurden, nachdem ein Zug im südlichen Bundesstaat Oaxaca entgleist war.

Die mexikanische Marine teilte mit, dass der Zug 250 Personen beförderte, darunter neun Besatzungsmitglieder und 241 Passagiere. Von den Insassen waren 193 außer Gefahr gemeldet, während 98 verletzt wurden, darunter 36, die medizinische Hilfe erhielten.