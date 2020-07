Zugsunglück in Portugal: Todesopfer und zahlreiche Verletzte

Bei einem Zugsunglück im Zentrum Portugals sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt. Es gebe mindestens 35 Verletzte, teilten die Behörden in Coimbra mit. Dort in der Nähe sei ein Hochgeschwindigkeitszug mit einem Wartungswagen zusammengeprallt.

Ein Sprecher der nationalen Hilfskräfte sagte, es seien zwei Rettungshubschrauber und mehr als 160 Hilfskräfte, darunter Feuerwehrleute, am Unfallort. An Bord des Zuges seien 240 Passagiere gewesen. Von den Verletzten hätten 30 leichtere Blessuren erlitten, fünf seien schwer verletzt worden.