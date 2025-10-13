Slowakei

Rund 100 Verletzte bei schwerer Zugkollision

Die Unglücksursache ist noch unklar. Es kamen zwei Hubschrauber und mehrere Krankenwägen zum Einsatz.
13.10.25, 12:34
Bei der Kollision von zwei Zügen sind am Montag in der Ostslowakei rund 100 Menschen verletzt worden. Eine Lok und ein Waggon entgleisten, wie Rettungsdienste und lokale Medien berichteten. 

Der Rettungsdienst schickte zwei Hubschrauber und mehrere Krankenwagen zum Unfallort. Es gab vorerst keine Berichte über Todesfälle. Die Unglücksursache war noch unklar.

Laut Polizei ereignete sich der Zusammenstoß vor einem Tunnel in der Nähe des Dorfes Jablonov nad Turnou, etwa 55 Kilometer westlich der Stadt Kosice. Die Slowakische Bahn teilte zudem mit, die beiden Züge seien an einer Stelle kollidiert, an der sich Gleise kreuzen und zu einer eingleisigen Strecke zusammenführen. Die Ursache werde untersucht. "Im Moment hat die Rettung und Evakuierung unserer Fahrgäste und Mitarbeiter Priorität", hieß es in einer Erklärung.

