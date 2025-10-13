Bei der Kollision von zwei Zügen sind am Montag in der Ostslowakei rund 100 Menschen verletzt worden. Eine Lok und ein Waggon entgleisten, wie Rettungsdienste und lokale Medien berichteten.

Der Rettungsdienst schickte zwei Hubschrauber und mehrere Krankenwagen zum Unfallort. Es gab vorerst keine Berichte über Todesfälle. Die Unglücksursache war noch unklar.