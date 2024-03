Schrecksekunde: Zug rammt Kühlschrank

Die Fahrgäste einer regionalen Bahn in der Provinz Neapel haben Freitagnachmittag einen Schreck bekommen, als ein Zug in der Stadt Pompeji , wo sich die berühmte Ausgrabungsstätte befindet, einen auf die Gleise gekippten Kühlschrank rammte . Die Lokomotive wurde leicht beschädigt, aber es wurde niemand verletzt.

Badewanne abgestellt

Am 20. Februar wurde in der gleichen Gegend eine Badewanne auf die Gleise geworfen. Unbekannte stellten die Wanne auf die Schienen an einem Bahnübergang kurz vor dem Vorbeifahren eines regionalen Zuges, der Lokführer sah es jedoch rechtzeitig und konnte noch bremsen.