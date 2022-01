"Zu kleine" Busfahrerin darf wieder fahren

Es waren die Position der Seitenspiegel und die Abmessung des Fahrersitzes in den neuen Bussen, die für Tracey Scholes zu einem fast unüberwindbaren Hindernis wurden. Der 57-Jährigen drohte das Ende ihrer Karriere bei dem britischen Verkehrsunternehmen Go North West, denn mit ihren 1,52 Meter Körpergröße konnte Scholes neue, größere Busmodelle nicht mehr fahren, wie der Guardian berichtete. Das Problem einer der ersten weiblichen Busfahrerinnen in Manchester hat seither für große Aufmerksamkeit gesorgt – mehr als 25.000 Menschen haben sie mittels Online-Petition unterstützt und gefordert, dass sie wieder in ihrem Job arbeiten dürfe.