Zehnjährige tot in deutscher Kinderhilfe-Einrichtung gefunden

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist tot in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken gefunden worden. Nach Angaben der Ermittler gibt es Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens. Angestellte der Einrichtung hätten das Kind am Dienstag leblos in einem Zimmer entdeckt, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Mittwoch mit.