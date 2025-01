Tragödie: ZDF-Taucher stirbt bei Hai-Angriff

In der ZDF-Sendung Schatzinseln im Pazifik - Leben mit dem Ozean begibt sich der Reporter Johannes Hano auf Abenteuerreise - am 8. und 9. Jänner wurde ein Zweiteiler über entlegene Orte der Welt ausgestrahlt. Darin porträtiert der Journalist Menschen, denen er auf seiner Reise begegnet ist.

"Ich habe keine Angst"

Über die Gefahren des Meeres war sich der Taucher stets bewusst: "Es gibt viele Haie rund um die Inseln. Es ist eine der größten Populationen auf so engem Raum. Klar bedeutet das ein Risiko. Aber an die Kerle werde ich mich schon gewöhnen. Ich habe keine Angst. Wenn sie kommen, na ja …", so Kahukore-Dixon. In der Doku ist zu sehen, wie er gemeinsam mit einem ZDF-Kameramann in die Tiefen des Meeres abtaucht.