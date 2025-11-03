Tragödie im Himalaya: Lawinenabgang fordert mindestens 3 Tote

Bei einem Lawinenunglück in Nepal sind nach Behördenangaben mindestens drei Bergsteiger ums Leben gekommen. Sie waren demnach in einer Gruppe von mindestens zwölf Personen einschließlich Kletterern aus Frankreich, Kanada und Italien zum Gipfel des 5.630 Meter hohen Yalung Ri im Osten Nepals unterwegs, als sie von einer Lawine erfasst wurden.

Lawinenunglück in Nepal: Suche erschwert

Vier Mitglieder der Gruppe würden vermisst und fünf weitere seien in Sicherheit, sagte der stellvertretende Polizeichef Gyan Kumar Mahato des Distrikts Dolakha. Er berief sich dabei auf Bewohner des Distrikts und Veranstalter der Expedition. Die Suche nach den Vermissten wurde den Angaben der Behörden zufolge durch schlechtes Wetter und schlechte Sicht behindert. Wegen Einbruchs der Dunkelheit soll die Suche am Dienstag fortgesetzt werden.