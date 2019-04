Wohnen wie Fred Feuerstein: Ärger um das "Yabba Dabba Doo"-Haus

Es geht um ein Grundstück in einem schicken Vorort von San Francisco. Fünf Meter hohe Dinosaurier stehen dort neben Riesenpilzen im hügeligen Garten in Hillsborough. Ein lebensgroßer Fred Feuerstein begrüßt Besucher an der Eingangstür. Auch Ehefrau Wilma ist da. An der Auffahrt steht in großen Lettern "Yabba Dabba Doo" geschrieben. Alles quietschbunt und schreiend. Für die Behörden stellt das Anwesen ein Ärgernis dar. Sie wollen die extravagante Hausbesitzerin per Gerichtsverhandlung zwingen, die unerlaubten Kunstwerke aus dem Garten zu entfernen. Denn das Anwesen liegt an einer Autobahn und lockt zahlreiche Schaulustige an.