Kurios: Wildschwein in Berliner Einkaufszentrum unterwegs

Ein Wildschwein treibt sich aktuell in einem Einkaufszentrum in Berlin (Deutschland) herum. Zurzeit seien Polizeibeamte und Mitarbeiter des Tierparks Berlin im Allende-Center in Köpenick im Einsatz, berichtete die Polizei auf dem Portal X.

„Dort hat sich ein Wildschwein in das Einkaufszentrum verirrt“, hieß es. Man habe nun das ganze Einkaufszentrum abgesperrt. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht.

Laut Tagesspiegel war eine Betäubung wegen des verwinkelten Geschäft nicht möglich. Also bauten die Polizeibeamten einen Fluchttunnel aus Paletten, die das Wildschwein durch eine Nebentür zurück in den benachbarten Volkspark leiten sollten. "Nach ausführlicher Beratung haben Polizistinnen mit Hilfe von Equipment des Tierparks das Tier dann nach draußen drängen können", teilte der Tierpark Berlin laut Tagesspiegel mit.

Auf welchem Weg das Schwein genau in das Geschäft gelangt war, ist unklar.