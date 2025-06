Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) macht sich Sorgen wegen Tabakerhitzern und elektronischen Zigaretten. E-Zigaretten enthalten zwar keinen Tabak, aber damit werden in den meisten Fällen nikotinhaltige Flüssigkeiten verdampft, was auch süchtig mache.

Österreich zählt somit zu 19 Ländern - elf mit hohem Einkommen, acht mit mittlerem Einkommen -, die "innerhalb von fünf Prozentpunkten des Best-Practice-Niveaus " liegen und einen Gesamtsteueranteil zwischen 70 und 75 Prozent des Einzelhandelspreises haben, so die WHO. "Würden diese Länder ihren Steueranteil auf 75 Prozent erhöhen, würden weitere 345 Millionen Menschen von der wirksamsten Maßnahme zur Reduzierung des Tabakkonsums erfasst."

Forderung nach mehr rauchfreien Räumen

1,3 Millionen Menschen sterben weltweit durch Passivrauchen, deshalb sei es so wichtig, mehr gänzlich rauchfreie Räume zu schaffen, hielten die Fachleute fest. Nur vier Länder hätten sämtliche von der WHO empfohlenen Maßnahmen umgesetzt: Brasilien, Mauritius, die Niederlande und die Türkei.

Mit Ausnahme der Türkei ist bei ihnen die Zahl der Erwachsenen, die täglich rauchen, nach den WHO-Daten niedriger als in Österreich oder in Deutschland: Hier sind es laut WHO 16 Prozent, in den Niederlanden und Mauritius 13 Prozent und in Brasilien neun Prozent. In der Türkei liegt die tägliche Raucherprävalenz noch bei 26 Prozent.