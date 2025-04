WhatsApp stellt Support ein: Welche Handys betroffen sind

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Entwickler des Messengers WhatsApp haben in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass der Support für einige iPhone-Modelle ab dem 5. Mai 2025 enden wird.

Betroffen sind ältere Betriebssystemversionen von Apples iOS. Jene, auf denen iOS 15.1 und neuer installiert ist, sind von den Änderungen ausgeschlossen, berichtet t-online. Das bedeutet, dass die App auf diesen Geräten nicht mehr genutzt werden kann. Man muss also entweder auf ein neueres Gerät umsteigen oder auf WhatsApp verzichten.