In Pakistan ist ein Mann wegen Mordes angeklagt worden, der den Administrator einer Whatsapp-Gruppe aus Wut erschossen haben soll, nachdem der ihn aus der Gruppe entfernt hatte.

Der Administrator Mushtaq Ahmed war am vergangenen Donnerstagabend in der Stadt Peshawar im Nordwesten des Landes erschossen worden. Der Verdächtige, dessen Namen in Polizeidokumenten und von einem Polizeivertreter lediglich mit Ashfaq angegeben wurde, wurde wegen Mordes angeklagt.