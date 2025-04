Ein Mann hat in Wetzlar im deutschen Bundesland Hessen eine 17-Jährige auf offener Straße niedergeschossen .

Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Jugendliche in ein Krankenhaus, wo sie starb, wie die Polizei in Dillenburg und die Staatsanwaltschaft Wetzlar am Freitag mitteilten.