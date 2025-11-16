Welttag der Armen: Papst speiste mit 1.300 Personen

Papst Leo XIV. will die Initiativen seines Vorgängers Franziskus zugunsten der Armen nicht unterbrechen. Am Tag des ihnen gewidmeten Jubiläums speiste der Pontifex am Sonntag zu Mittag mit Obdachlosen, Transpersonen, Ausgegrenzten, Arbeitslosen, irregulären Migranten und Personen mit psychischen Problemen - genau wie es sein Vorgänger tat. Das Mittagessen fand in der Audienzhalle Paul VI. statt, die in eine riesige Mensa verwandelt wurde.

"Mit großer Freude versammeln wir uns heute zum Mittagessen am Welttag der Armen, den unser geliebter Vorgänger, Papst Franziskus, so sehr gewollt hat", sagte der Papst, bevor er sich mit 1.300 Menschen zum Essen an den Tisch setzte. "Wir erbitten auch den Segen des Herrn für all jene, die unter Gewalt und Krieg, unter Hunger leiden; und dass wir heute dieses Fest im Geiste der Brüderlichkeit feiern können", fügte er hinzu. Das Menü des Mittagessens sah Lasagne mit Gemüse, Hühnerschnitzel und ein Dessert vor. Der Welttag der Armen war 2016 von Papst Franziskus eingeführt worden.