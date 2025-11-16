Welttag der Armen: Papst speiste mit 1.300 Personen
Papst Leo XIV. will die Initiativen seines Vorgängers Franziskus zugunsten der Armen nicht unterbrechen. Am Tag des ihnen gewidmeten Jubiläums speiste der Pontifex am Sonntag zu Mittag mit Obdachlosen, Transpersonen, Ausgegrenzten, Arbeitslosen, irregulären Migranten und Personen mit psychischen Problemen - genau wie es sein Vorgänger tat. Das Mittagessen fand in der Audienzhalle Paul VI. statt, die in eine riesige Mensa verwandelt wurde.
"Mit großer Freude versammeln wir uns heute zum Mittagessen am Welttag der Armen, den unser geliebter Vorgänger, Papst Franziskus, so sehr gewollt hat", sagte der Papst, bevor er sich mit 1.300 Menschen zum Essen an den Tisch setzte. "Wir erbitten auch den Segen des Herrn für all jene, die unter Gewalt und Krieg, unter Hunger leiden; und dass wir heute dieses Fest im Geiste der Brüderlichkeit feiern können", fügte er hinzu. Das Menü des Mittagessens sah Lasagne mit Gemüse, Hühnerschnitzel und ein Dessert vor. Der Welttag der Armen war 2016 von Papst Franziskus eingeführt worden.
Unter den Eingeladenen war auch Alessia Nobile, eine Transfrau aus Apulien und Autorin eines autobiografischen Buches, die eine direkte Verbindung zum verstorbenen Papst aufgebaut hatte. "Er wiederholte mir oft einen Satz aus dem Evangelium: Zöllner und Prostituierte werden vielen Christen im Reich Gottes vorangehen", sagte Nobile.
50 Transpersonen nahmen am Mittagessen mit dem Papst teil. Begleitet wurden sie von Pater Andrea Conocchia und Schwester Genevieve Jeanningros. Papst Leo XIV. bestätigte damit - wie bereits sein Vorgänger Franziskus - diese "Geste der Aufnahme", die bereits unter Papst Franziskus begonnen wurde, erklärte Conocchia, Pfarrer von Torvaianica, einem Küstenort südlich von Rom.
Während der Corona-Pandemie hatte die Pfarrei von Torvaianica gemeinsam mit der Ordensschwester Menschen aus der Trans-Community unterstützt. Die Betroffenen konnten pandemiebedingt der Straßenprostitution nicht mehr nachgehen und hatten finanzielle sowie gesundheitliche Schwierigkeiten. Papst Franziskus und der päpstliche Sozialbeauftragte, Kurienkardinal Konrad Krajewski, halfen damals der Gemeinde und den Betroffenen mit Geldspenden, Corona-Tests und Grippeimpfungen.
