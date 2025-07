Nächster Vorfall im Brombachsee: Wels biss Schwimmer in den Arm

Erneut hat ein Wels im Brombachsee in Mittelfranken in Deutschland einen Schwimmer angegriffen und ihn leicht verletzt. Der Fisch biss einen 69-Jährigen am Mittwoch im Bereich einer Badeplattform in den Arm und fügte ihm dabei eine Schürfwunde zu, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann sei noch im Uferbereich bei Absberg behandelt worden.