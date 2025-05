Ausgelassene Jubel-Laune: Politiker feiert Wahlsieg in Unterhose

In Kroatien sind am Sonntag die landesweiten Regional- und Lokalwahlen über die Bühne gegangen.

So erfuhr etwa der ehemalige Bürgermeister der kleinen Gemeinde Plitvicer Seen ( Plitvička Jezera ), Ante Kovač , kurz nach dem Urnenschluss, dass er die Stimmenmehrheit im Gemeinderat mit seiner Unabhängigen Liste "Stop" erreicht hatte.

Während in den größeren Städten, darunter der Hauptstadt Zagreb sowie in Split und Rijeka, spannende Wahlkämpfe erwartet wurden, gab es in manch kleinem Ort schon früh Gewissheit.

Der Wahlsieger lief spärlich bekleidet ins Lokal ein

Dementsprechend nicht zu stoppen war Kovač bei der inoffiziellen Wahlparty in einem örtlichen Restaurant. Wie in einem Facebook-Video auf seinem Profil zu sehen ist, kündigte der Kellner - mit einem Tablett in der Hand - seinen Einlauf ins Restaurant als "Spektakel" an.

Er sollte nicht zu viel versprochen haben, denn die Handykamera schwenkte zur Terrassentür, hinter der Kovač mit einem anderen Mann stand. Es handelt sich um seinen Freund und Trauzeugen Hrvoje Matejčić, der zugleich sein politischer Partner ist.

Arm in Arm liefen die beiden breit grinsend unter "Sieg, Sieg"-Rufen der Anwesenden ins Lokal. Erst nachdem sie es betreten hatten, wurde auch dem letzten Augenzeugen klar, dass Kovač außer einem Pullover - nur eine Unterhose anhatte.