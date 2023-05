Vietnam dreht wegen Hitzewelle Straßenbeleuchtung ab

In Vietnam droht wegen einer Hitzewelle ein Kollaps der Stromversorgung. Um das Energiesystem zu stabilisieren, wird nun in Hanoi und zahlreichen weiteren Städten die Straßenbeleuchtung abgedreht oder verringert. Schon in der Vorwoche hatte die Regierung angeordnet, dass Klimaanlagen nicht auf Temperaturen unter 26 Grad eingestellt werden dürfen.

Konkret soll die gesamte Straßenbeleuchtung am Abend eine halbe Stunde später eingeschaltet und in der Früh eine halbe Stunde früher abgeschaltet werden. Außerdem sollen die Laternen an wichtigen Straßen und in Parks auf die Hälfte der bisherigen Stärke gedimmt werden.