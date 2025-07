Beim Kentern eines Touristenschiffs in der berühmten Halong-Bucht in Vietnam sind am Samstag laut Medienberichten mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 20 weitere Menschen würden vermisst, berichteten staatliche vietnamesische Medien. An Bord des Schiffes "Wonder Sea" hätten sich insgesamt 53 Menschen befunden, die Einsatzkräfte hätten bisher zwölf von ihnen retten können sowie 18 Leichen geborgen, meldete das Nachrichtenportal VNExpress.