Schiff mit Tausenden Rindern an Bord vom Radar verschwunden

Tausende Rinder aus Uruguay mussten über mehrere Wochen an Bord eines Schiffes vor der türkischen Küste ausharren. Die Tiere durften wegen fehlender Ohrmarken und Ungereimtheiten in den Dokumenten nicht ausgeladen werden. Am 14. November machte sich das Schiff, die Spiridon II, darum wieder auf den Rückweg nach Uruguay, wo es am 19. September abgelegt hatte. Auf seinem Rückweg verschwand der schwimmende Viehtransporter vor wenigen Tagen zwischen Italien und Tunesien vom Radar, die Spiridon II sendet kein AIS-Signal mehr. Tierschützer mutmaßen, dass das Ortungssystem gezielt abgeschaltet wurde.

Als Notfall zu werten Laut internationalen Experten und NGOs muss es als Notfall gewertet werden, wenn ein Schiff über so eine lange Zeit nicht geortet werden kann – erst recht bei einem Schiff, das bereits zuvor durch Verstöße und schlechte Zustände aufgefallen ist. Zudem stellt das Abschalten des Ortungssystems für längere Zeit ein Sicherheitsrisiko für alle Schiffe auf dem Mittelmeer dar und ist laut internationalem Seerecht aus diesem Grund unzulässig. Das Abschalten des Signals weckt den Verdacht, dass illegale Entsorgungen stattgefunden haben könnten: etwa die Entsorgung von Tierkadavern oder Gülle im Mittelmeer, was verboten ist.