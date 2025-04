Verwechslung: Frau trug Kind anderer Frau aus

Wegen einer Verwechslung in einer Klinik für künstliche Befruchtung hat in Australien eine Frau unwissentlich das Kind einer anderen ausgetragen. Aufgrund menschlichen Versagens sei ein aus künstlicher Befruchtung hervorgegangener Embryo der falschen Frau eingesetzt worden, teilte die Monash-IVF-Klinik in Brisbane am Donnerstagabend mit. "Ich möchte sagen, wie sehr mir das, was geschehen ist, leid tut", erklärte Klinikchef Michael Knaap.

"Alle bei Monash IVF sind am Boden zerstört und wir entschuldigen uns bei allen Beteiligten", führte Knapp aus. Den betroffenen Patientinnen sicherte er Unterstützung in "diesen extrem schmerzlichen Zeiten" zu.