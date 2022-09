USA: Zug rammt Streifenwagen mit verhafteter Frau auf dem Rücksitz

"Sie sah es kommen und hörte die Signalhupe", erzählt er über den Vorgang. Sie habe versucht, die Aufmerksamkeit der Polizeibeachten zu erregen und diese angeschrien. "Sie hatte die Hände auf dem Rücken und versuchte verzweifelt, die Tür zu entriegeln."

Er verstehe nicht, warum die Polizeibeamten ihr Auto auf den Gleisen geparkt hätten und die Frau nicht weggefahren wurde.

Die Polizei von Fort Lupton teilte in einem Statement mit, dass die Beamten dabei halfen, die Frau bei einer " riskanten " Verkehrskontrolle anzuhalten und sie in einen Streifenwagen zu setzen. Dann, "innerhalb von Sekunden", so die Behörden, wurde der Streifenwagen von einem Zug erfasst. Der Unfall ereignete sich am 16. September.