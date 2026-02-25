Messer-Attacke auf offener Straße: Vier Tote in Washington

Bei einer Messerattacke im US-Bundesstaat Washington sind nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Zudem sei der mutmaßliche Täter, ein 32-Jähriger, während des Angriffs von einem Polizisten erschossen worden, sagte Polizeisprecherin Shelbie Boyd.

Die Ermittler gehen von einem Fall von häuslicher Gewalt aus. Gegen den 32-Jährigen lag demnach ein Kontaktverbot vor.