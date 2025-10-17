Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Wenn die großen Geldgeber bei ihm im Weißen Haus schon einmal zum festlichen Dinner zusammensitzen, mag sich Donald Trump gedacht haben, dann könne er auch gleich sein nächstes Projekt präsentieren: ein Triumph-Bogen für Washington. Aber dann auch gleich mindestens so groß wie das Vorbild in Paris. Der US-Präsident zeigte dem millionenschweren Publikum mehrere Miniatur-Modelle des geplanten Bogens in drei verschiedenen Größen. Wenig überraschend ließ Trump wissen, dass das größte Modell sein Lieblingsmodell sei: "Es wird wirklich wunderschön werden", zitierte CNN den Präsidenten, "ich glaube, es wird fantastisch werden."

Das Bauwerk soll auf einer Verkehrsinsel in einer Achse mit dem historischen Lincoln Memorial auf der gegenüberliegenden Seite der Arlington Memorial Bridge entstehen. Als Anlass für den Bau gibt Trump den 250. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten am 4. Juli kommenden Jahres an. Offizielle Pläne des Weißen Hauses gibt es noch nicht. Wer soll das bezahlen? Unklar ist vorerst, wer den Triumphbogen finanzieren soll. Denn die überraschten Gäste des Nobeldinners beim US-Präsidenten waren eigentlich eingeladen worden, um für den geplanten, großen Ballsaal im Weißen Haus, ihre Scheckkarten zu zücken.

Der soll immerhin 250 Millionen Dollar kosten, rund 650 Gästen Platz bieten - doch das größte Problem ist vorerst: Es gibt noch keine Baugenehmigungen. Die US-Medien hatten sofort einen Namen für das Projekt : "Arc de Trump", also "Trump-Bogen", frei nach dem französischen Original "Arc de Triomphe". Auf die Frage eines Journalisten, für wen das Bauwerk sei, zeigte Trump auf sich und antwortete: "Für mich."

