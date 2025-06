USA: Mindestens zehn Tote bei Überschwemmungen in Texas

Bei Überschwemmungen in Folge von heftigen Regenfällen im südlichen US-Bundesstaat Texas sind nach Behördenangaben mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

Der Bürgermeister der Stadt, Ron Nirenberg , dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz und sprach den Familien der Todesopfer sein Beileid aus. "Unsere Herzen sind mit den Familien derjenigen, die wir in den Überschwemmungen in dieser Woche verloren haben und mit den Familien, die weiterhin nach ihren Angehörigen suchen", erklärte er im Onlinedienst X.

Vier weitere Menschen würden noch vermisst, erklärte der örtliche Sender KENS5 unter Berufung auf Behördenangaben der Stadt San Antonio am Freitag.

Sintflutartige Regenfälle hatten San Antonio am Donnerstagmorgen getroffen und für Überschwemmungen gesorgt. Fahrzeuge wurden KENS5 zufolge von der Straße in ein nahe gelegenes Flussbett geschwemmt.

Laut offiziellen Angaben der Stadt wurden fast 20 Straßen gesperrt und an Dutzenden Straßenkreuzungen haben sich durch die Regenmassen Schäden ergeben. Wie die New York Times berichtet, warnen Beamte der Stadt San Antonio vor zwei Flüssen, die über die Ufer treten und so ernste Probleme verursachen könnten.