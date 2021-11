US-Weltraumtourist Glen de Vries stirbt bei Flugzeugabsturz

Einen Monat nach seinem Flug ins All an der Seite von "Star Trek"-Darsteller William Shatner ist der US-Weltraumtourist Glen de Vries bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Ein Kleinflugzeug mit dem 49-Jährigen an Bord stürzte knapp hundert Kilometer westlich von New York in der Gemeinde Hampton Township im US-Bundesstaat New Jersey ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Unglück, das sich bereits am Donnerstag ereignete, starben zwei Menschen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA nahm die Ermittlungen zu dem Absturz auf.