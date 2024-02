Flugzeug stürzt auf Wohnwagenpark und geht in Flammen auf: Mehrere Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einen Wohnwagenpark im US-Staat Florida sind nach Behördenangaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. "Ich kann bestätigen, dass wir mehrere Todesopfer sowohl im Flugzeug als auch in den Wohnmobilen zu beklagen haben", sagte der Feuerwehrchef der Küstenstadt Clearwater, Scott Ehlers, am Donnerstag. Das Unglück ereignete sich um 19 Uhr, kurz nachdem an einem nahe gelegenen Flughafen ein Alarm über ein Flugzeug in Not eingegangen war.