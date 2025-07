Rund 47 Jahre nach der Ermordung einer 18 Jahre alten Frau ist am Dienstag ein ehemaliger US-Soldat vom Landgericht im bayerischen Schweinfurt wegen Mordes verurteilt worden. Das Gericht verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Mit dem Urteil folgte das Gericht der Forderung der Anklage. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wegen Schwangerschaft erstochen

Die Staatsanwaltschaft warf dem 70 Jahre alten Tommy M. in ihrer Anklage vor, seine damalige Geliebte wegen deren Schwangerschaft erstochen zu haben. M. war im vergangenen Jahr aus den USA ausgeliefert worden. Laut der Anklage hatte der damals in Schweinfurt bei der US-Armee stationierte verheiratete Soldat eine Affäre mit seinem späteren Opfer. Am Tatabend im April 1978 hätten die beiden zunächst einvernehmlichen Geschlechtsverkehr im Auto des Manns gehabt.