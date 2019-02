US-Hausbesitzer stolpert über österreichischen Stararchitekten

Der Hausbesitzer habe an der Stelle des alten Hauses im Stadtteil Twin Peaks in der Hopkins Avenue 49 ein mehrgeschossiges Haus, das mehr als dreimal so groß gewesen wäre, bauen wollen. Das neue Haus wäre von einem lokalen Architekturbüro geplant worden.

Das Bauunternehmen, das vom Hausbesitzer beauftragt wurde, habe wenige Monate nach dem Abriss einen Antrag gestellt, um auf dem Grundstück ein neues Haus zu errichten, so die Medienberichte weiter. Da wurde die Behörde hellhörig und schritt ein. Statt die illegale Demolierung durchzuwinken, bestimmte sie, dass der Besitzer eine Eins-zu-eins-Replik des Richard-Neutra-Hauses zu errichten habe – und zwar mit den gleichen Baumaterialien.

Strikte Behörde

Die Verfügung gilt als beispielslos in San Francisco. „Wir sind es einfach leid, bei illegalen Abrissen in der Stadt zusehen zu müssen und ziehen eine rote Linie“, sagt Denis Richards, Mitglied der Baubehörde, zur kalifornischen Tageszeitung San Francisco Chronicle. Man könne alle Regeln der Welt haben, aber wenn man sie nicht einhalte, seien sie wertlos. Das Largent House war eines von fünf Häusern, das Neutra in San Francisco gebaut hat.

Des Schadens nicht genug: Die Verfügung ordne dem Hausbesitzer darüber hinaus an, eine Tafel anzubringen, die auf die Geschichte und Bedeutung des Hauses hinweise, so der Chronicle. In dem Text müsse auch enthalten sein, dass es sein Besitzer abgerissen hatte und wieder aufbauen musste.