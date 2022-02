US-Anwalt in Haft, weil er sich in Hongkong Polizisten in den Weg stellte

Ein Hongkonger Berufungsgericht hat die Haftstrafe gegen einen US-Anwalt best√§tigt, der den gewaltsamen Einsatz eines Polizisten in Zivil gegen einen Schwarzfahrer stoppte. Samuel Phillip Bickett wurde nach der Urteilsverk√ľndung am Dienstag inhaftiert und soll nun eine mehrmonatige Gef√§ngnisstrafe absitzen.

Der Vorfall ereignete sich im Dezember 2019 nach monatelangen, mitunter gewaltsamen Massenprotesten der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone.



Die Auseinandersetzung an einer U-Bahnstation wurde teilweise auf Video aufgezeichnet. Der Polizist Yu Shu Sang hatte demnach in Zivilkleidung unter Einsatz eines Teleskop-Schlagstocks einen Schwarzfahrer gestoppt. Bickett (37) griff ein und versuchte, Yu die Waffe abzunehmen. Der Polizist warf dem in Hongkong lebenden US-Anwalt zudem vor, ihn auf den Boden gezerrt und mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben.

Im Zuge der massiven Proteste, die Hongkong 2019 ersch√ľttert hatten, hatte der Unmut der Bev√∂lkerung gegen√ľber der Polizei stark zugenommen. Daher durften die rund 30.000 Polizisten der Stadt damals in ihrer Freizeit Schlagst√∂cke zu ihrem eigenen Schutz tragen.

Er wusste nicht, dass der Mann Polizist war

Die Verteidigung hatte argumentiert, Bickett habe nicht gewusst, dass es sich um einen Polizisten gehandelt habe. Der Richter in erster Instanz verwies aber darauf, dass in den Überwachungsvideos zu hören sei, wie Yu sich als Polizeibeamter deklariert habe.

Bickett wurde im Juli zu viereinhalb Monaten Haft verurteilt. Er saß davon 45 Tage ab, bevor seine Berufung gegen das Urteil zugelassen wurde.



Im Berufungsurteil wies Richterin Esther Toh darauf hin, dass sich der Vorfall w√§hrend eines ‚Äě√§u√üerst gewaltsamen Kapitels in Hongkongs Geschichte‚Äú ereignet habe. Polizeibeamte, ‚Äědie ihre √∂ffentliche Verantwortung wahrnehmen, m√ľssen gesch√ľtzt werden, wenn sie ihre Pflicht erf√ľllen‚Äú, hob die Richterin hervor.



Bickett bekr√§ftigte erneut, dass er unschuldig sei, und k√ľndigte weitere rechtliche Schritte gegen das Hafturteil an. ‚ÄěDas heutige Urteil ist nur ein weiterer Hinweis, dass der Ruf der Justiz, das Gesetz rational, gerecht und gleich anzuwenden, in Gefahr ist‚Äú, erkl√§rte der US-Jurist. ‚ÄěIn einer rechtsstaatlichen Gesellschaft k√∂nnen Polizisten nicht tun und lassen, was sie wollen.‚Äú