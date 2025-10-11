Wegen Niesanfall: Mann verursacht Unfall mit 7 Verletzten

Ein Niesanfall bei einem Autofahrer hat für einen Unfall mit sieben Verletzten auf der Autobahn 99 in Oberbayern gesorgt.

Der 44 Jahre alte Fahrer war bei Aschheim (Landkreis München) mit einer Frau und zwei Kindern im Alter von sieben und fünf Jahren im Auto unterwegs, als er niesen musste, wie die Polizei mitteilte.