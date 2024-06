Unfall in Frankreich fordert 7 Tote: 5 Jugendliche unter Opfern

Bei einem Autounfall in Frankreich sind fünf Jugendliche und zwei Senioren ums Leben gekommen. Das Auto mit den 17- bis 19-Jährigen an Bord stieß frontal gegen zwei weitere Wagen und fing Feuer, teilte die örtliche Präfektur mit Sitz in Chartres südwestlich von Paris am späten Dienstagabend mit. Neben den Jugendlichen starben auch zwei Menschen im Alter von 80 und 85 Jahren.