"Unabomber" Ted Kaczynski im Alter von 81 Jahren gestorben

Ted Kaczynski, der als "Unabomber" für die Ermordung von drei Menschen verurteilt wurde, ist im Alter von 81 Jahren in einem Bundesgefängnis in North Carolina gestorben. Das berichtete ABC News am Samstag. Der ehemalige Mathematikprofessor war verantwortlich für eine 17 Jahre andauernde Bombenserie in den USA. Kaczynski hatte eigenen Angaben zufolge mit seinem Terror gegen die Technologisierung protestieren wollen.