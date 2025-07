Tunnel in Los Angeles eingestürzt: 31 Arbeiter gerettet

Dutzende Bauarbeiter befanden sich in dem über zehn Kilometer langen Tunnel, als sich unterirdisch tonnenweise Erdreich ablöste. Den Arbeitern gelang es jedoch, über die losen Erdschichten zu klettern. In Gruppen wurden sie anschließend mit einem Tunnel-Fahrzeug zum Zugang geschleust. Danach wurden sie durch einen Kran in einer sogenannten "bird cage"-Kabine an die Oberfläche gebracht.

Etwa eine Stunde waren die Arbeiter in dem Tunnel eingeschlossen, meldete CBS News.

Großer Rettungseinsatz

Sanitäter versorgten daraufhin die Geretteten. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr zum Unglücksort geeilt, darunter spezialisierte Rettungsteams. Der Einsturz ereignete sich acht Kilometer vom einzigen Tunneleingang entfernt.