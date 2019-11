Trumps kalifornischer Feind lässt sich nicht einschüchtern

Der Stromversorger PG&E steht seit 2017 wegen seiner maroden Leitungen unter Beschuss. Doch ein Heer von Anwälten findet immer neue Beweise zur Entlastung des Energieversorgers. So sollen an einem Strommasten, der nachweislich das Feuer in Paradise ausgelöst hatte, „Einschusslöcher“ gefunden worden sein. Die Gegenseite behauptet hingegen, kurz vor Ausbruch des Feuers sei eine Halterung in einer Oberleitung gebrochen und hätte einen Kurzschluss ausgelöst. Ein Funke, der genügte, um im trockenen Wald eine Feuerwalze in Bewegung zu setzen, die eben 86 Menschen das Leben kostete. Die große Furcht der Geschädigten ist jetzt, dass PG&E Insolvenz beantragt und damit vor Forderungen seiner Gläubiger geschützt ist.

Gouverneur Newsom zieht nun schon seit Wochen von einem Brandherd zum anderen. Die schweren Mängel in der Infrastruktur will der Bundesstaat schon seit 2017 selbst in die Hand nehmen. Doch geschehen ist wenig. Das Stromnetz ist weiter instabil und die Autobahnen sind holprig.

Doch der Demokrat Newsom inszeniert sich als Gegenpol zu Trump. Der New York Times sagte er: „Wir führen einen Krieg gegen die zerstörerischsten Brände in der Geschichte unseres Staates – und Trump betreibt einen schonungslosen Angriff auf das Gegenmittel.“