Nach Trickbetrug am Telefon: 80-Jährige gestorben

Trickbetrug am Telefon
Eine 80-Jährige aus Hamburg starb nach Telefonbetrug durch falsche Polizisten. Die Betrüger forderten die Seniorin auf, Schmuck vor die Haustür zu legen.
05.12.25, 13:35
Nach einem Trickbetrug am Telefon ist eine 80-Jährige in der deutschen Stadt Hamburg gestorben. Laut Polizeiangaben vom Freitag erhielt die Frau am späten Donnerstagabend einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab

Er sagte ihr, dass es mehrere Einbrüche in ihrer Umgebung gegeben habe. Sie sei in den Fokus der Einbrecher geraten und müsse ihre Wertsachen schützen, gaukelte der Mann ihr vor.

Nach Telefonbetrug: Gesundheitszustand von 80-Jähriger verschlechterte sich

Die Frau wurde angewiesen, ihren Schmuck vor der Tür des Mehrfamilienhauses zu deponieren, wo ein Polizist ihn abholen werde. Das tat sie auch, und ein Unbekannter nahm den Schmuck mit. Einen direkten Kontakt der Seniorin mit dem Abholer gab es nicht.

Später schilderte die Seniorin die Geschehnisse telefonisch ihrer Tochter, wobei sich ihr Gesundheitszustand derart verschlechterte, dass Rettungskräfte alarmiert wurden, die Wiederbelebungsmaßnahmen ergreifen mussten. Dennoch starb die Frau wenig später in ihrer Wohnung. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Todesursache auf und suchte Zeugen.

