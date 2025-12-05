Nach Trickbetrug am Telefon: 80-Jährige gestorben

Nach einem Trickbetrug am Telefon ist eine 80-Jährige in der deutschen Stadt Hamburg gestorben. Laut Polizeiangaben vom Freitag erhielt die Frau am späten Donnerstagabend einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab.

Er sagte ihr, dass es mehrere Einbrüche in ihrer Umgebung gegeben habe. Sie sei in den Fokus der Einbrecher geraten und müsse ihre Wertsachen schützen, gaukelte der Mann ihr vor.