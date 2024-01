Tragödie am Ärmelkanal: Urlauberpaar von Flut überrascht, Mann tot

Ein Urlauberpaar ist am Ärmelkanal in Nordfrankreich von der Flut überrascht und dem Wasser mitgerissen worden, wobei der Mann ums Leben gekommen ist. Wie die Maritime Präfektur mitteilte, habe ein Kite-Surfer die beiden im Meer treibenden Touristen am Montag noch an den Strand bringen können. Trotz der dramatischen Rettungsaktion blieben Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem Mann erfolglos, die Frau kam unterkühlt in eine Klinik.