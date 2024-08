Tragisches Ende einer Feier: Pilot stiehlt Hubschrauber und verursacht Explosion in Cairns

Der in Australien tödlich verunglückte Pilot hat den in ein Hoteldach gestürzten Hubschrauber nach Angaben seines Arbeitgebers ohne Erlaubnis geflogen. Die Luxus-Charter-Firma Nautilus Aviation teilte am Dienstag mit, der Mann habe den Hubschrauber am Montag wenige Stunden nach einer Abschiedsparty mit Kollegen entwendet.