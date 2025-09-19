Dieser Italien-Urlaub geriet zu einem wahren Alptraum: Weil er für einen gesuchten Verbrecher gehalten wurde, hat ein rumänischer Tourist knapp einen Monat lang in italienischer Haft zugebracht. Tourist wurde für gesuchten Verbrecher gehalten: "Albtraum ist zu Ende" Wie die italienische Zeitung Corriere del Veneto berichtete, kam Ovidiu A., ein Mann in seinen Dreißigern, am Donnerstag aus dem Gefängnis im norditalienischen Pordenone frei. "Der Albtraum ist zu Ende", sagte er demnach.

Urlaub mit Familie: Wegen gleichen Namen festgenommen Der Anwalt des Rumänen, Stefano de Rosa, sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Er konnte endlich seine Frau und seine Töchter in die Arme schließen." Der Mann aus der rumänischen Stadt Iasi hatte demnach nur einige Urlaubstage mit seiner Familie in Caorle in der Nähe von Venedig verbringen wollen. Leider trägt er aber den gleichen Namen wie ein Rumäne, der in Italien wegen schweren Diebstahls zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden war und von der Polizei gesucht wurde.