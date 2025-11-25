Toter Säugling bei Müllentsorgungsbetrieb in Bremen entdeckt

Sie können sich in Österreich an diverse Anlaufstellen für Kinderschutz wenden.

Die Möwe. Das Kinderschutzzentrum bietet kostenlose und anonyme Beratung bei Gewalt, Krisen oder anderen Sorgen.

www.die-moewe.at

Kidsline. Eine kostenlose Hotline für Kinder unter 0800 234 123.

Rat auf Draht. Bietet Hilfe für die Jüngsten unter der Telefonnummer 147.