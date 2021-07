Tote und Verletzte bei zwei Terroranschlägen in Mogadischu

Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat am Wochenende binnen Stunden gleich zwei brutale Anschläge verübt: ein Selbstmordattentat auf den Polizeichef der somalischen Hauptstadt Mogadischu sowie einen Granatenangriff in der Nähe des Präsidentenpalasts.

Am Samstagabend feuerten die Terroristen in der Nähe des Präsidentenpalastes in Mogadischu sechs Mörsergeschoße ab. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden, es gebe möglicherweise auch Todesopfer, sagte der Polizist Mohamed Dahir. Das genaue Ziel des Anschlags war zunächst unklar.