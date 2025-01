Strahlend zeigen Rhonda und Um ihre zierlichen Eheringe an der linken Hand. Gerade haben sich die lesbischen Frauen aus Bangkok das Jawort gegeben. Seit 15 Jahren seien sie ein Paar, und fast so lange hätten sie auf diesen Tag gewartet, erzählen die beiden.

„Das ist definitiv der glücklichste Tag in unserem Leben“, sagt Rhonda und wischt sich unter ihrem weißen Schleier eine Freudenträne aus dem Gesicht. Thailand mag in vieler Hinsicht konservativ sein, aber was Homosexuelle und Transgender betrifft, gilt das Land als extrem liberal. Nun erlaubt das Königreich als erste Nation in Südostasien die „Ehe für alle“.