Teilweise evakuiert: Brand in deutschem Tesla-Werk
Das Werksgelände ist seit Montag zum Teil Sperrgebiet.
Der US-Elektroautobauer Tesla hat sein Werk im deutschen Grünheide einem Medienbericht zufolge nach einem Brand teilweise evakuiert. Das Werksgelände sei seit Montag zum Teil Sperrgebiet, berichtete das Handelsblatt am Donnerstag.
In einem Gebäude, in dem Mitarbeiter Batteriepakete fertigten, habe es am Montag gebrannt. Eine Sprecherin des Landkreises Oder-Spree bestätigte der Zeitung zufolge den Vorfall.
Keine Verletzten
Es sei zu "einem Entstehungsbrand in der Fertigung Batteriepaket" gekommen. Personen seien nicht verletzt worden, hieß es in dem Bericht. Auch Umweltschäden habe es nicht gegeben. Tesla war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.
