Teilweise evakuiert: Brand in deutschem Tesla-Werk

Der US-Elektroautobauer Tesla hat sein Werk im deutschen Grünheide einem Medienbericht zufolge nach einem Brand teilweise evakuiert. Das Werksgelände sei seit Montag zum Teil Sperrgebiet, berichtete das Handelsblatt am Donnerstag.

In einem Gebäude, in dem Mitarbeiter Batteriepakete fertigten, habe es am Montag gebrannt. Eine Sprecherin des Landkreises Oder-Spree bestätigte der Zeitung zufolge den Vorfall.