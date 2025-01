Ein Krankenhaus in Tel Aviv teilte mit, es seien drei Menschen mit Stichwunden eingeliefert worden. Einer von ihnen sei am Hals schwer verletzt worden und werde einem chirurgischen Eingriff unterzogen. Die beiden anderen Patienten hätten leichte Verletzungen erlitten.

Bei einer Messerattacke im Zentrum von Tel Aviv sind am Dienstag nach Angaben israelischer Behörden fünf Menschen verletzt worden. Ein "Terrorist mit einem Messer" habe auf einer Straße zunächst auf "vier Zivilisten" eingestochen und habe dann einen weiteren Menschen in einer angrenzenden Straße verletzt, hieß es von der Polizei. Der Angreifer sei getötet worden. Laut Polizei handelte es sich um einen 28-jährigen Ausländer.

Angreifer wurde bei Ankunft am Flughafen befragt

Der israelische Innenminister Mosche Arbel gab an, der Angreifer sei bei seiner Ankunft am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv befragt worden und habe die Erlaubnis zur Einreise erhalten. Er forderte den Chef des Inlandsgeheimdiensts Schin Bet, Ronen Bar, auf, den Vorfall zu untersuchen und daraus zu lernen.

Schin Bet erklärte, der Angreifer sei am Flughafen befragt und sei "zusätzlichen Tests" unterzogen worden. Es sei entschieden worden, dass es keine Gründe gebe, ihm die Einreise nach Israel aus Sicherheitsbedenken zu verweigern, erklärte der Inlandsgeheimdienst. Es werde eine Untersuchung zu dem Fall geben.