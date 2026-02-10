Welt

Daten nicht gelöscht? Telegram drohen Geldstrafen in Russland

FILES-RUSSIA-INTERNET-TELEGRAM-RESTRICTION
In acht bevorstehenden Verfahren wird gegen die App ermittelt.
10.02.26, 14:36

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Dem Messenger-Dienst Telegram drohen in Russland wegen mutmaßlicher Missachtung von in dem Land geltenden Recht Geldstrafen. 

In acht bevorstehenden Verfahren könnten auf die App Zahlungen von umgerechnet knapp 700.000 Euro zukommen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Telegram soll es versäumt haben, Informationen zu löschen.

Irak verbietet Nachrichtendienst Telegram

Telegram wird nicht nur privat, sondern auch von öffentlichen Stellen zur Kommunikation genutzt. Nachrichtenakteure aller Art, darunter der Kreml und die im Exil lebende Opposition, nutzen ihn ständig, um Informationen auch über Russland umgehend an ein großes Publikum zu verbreiten.

Agenturen  | 

Kommentare