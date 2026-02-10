Daten nicht gelöscht? Telegram drohen Geldstrafen in Russland

Dem Messenger-Dienst Telegram drohen in Russland wegen mutmaßlicher Missachtung von in dem Land geltenden Recht Geldstrafen.

In acht bevorstehenden Verfahren könnten auf die App Zahlungen von umgerechnet knapp 700.000 Euro zukommen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Telegram soll es versäumt haben, Informationen zu löschen.