Daten nicht gelöscht? Telegram drohen Geldstrafen in Russland
In acht bevorstehenden Verfahren wird gegen die App ermittelt.
Dem Messenger-Dienst Telegram drohen in Russland wegen mutmaßlicher Missachtung von in dem Land geltenden Recht Geldstrafen.
In acht bevorstehenden Verfahren könnten auf die App Zahlungen von umgerechnet knapp 700.000 Euro zukommen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Telegram soll es versäumt haben, Informationen zu löschen.
Telegram wird nicht nur privat, sondern auch von öffentlichen Stellen zur Kommunikation genutzt. Nachrichtenakteure aller Art, darunter der Kreml und die im Exil lebende Opposition, nutzen ihn ständig, um Informationen auch über Russland umgehend an ein großes Publikum zu verbreiten.
