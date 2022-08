Tarzan, Wildjodeln und die Tradition: Jolo-o-u-iu statt Holo-le-i-ti

Von Christiane Oelrich und Albert Otti, dpa

Bloß nicht versuchen, mit schöner Stimme liebliche Töne zu produzieren! "Jodeln ist der Gesang der Seele, der den innersten Gefühlen Ausdruck verleiht“, sagt Jodellehrerin Héloïse Fracheboud. Wie eine Urgewalt. Sie lässt Schülerinnen mit der Hand auf Brust und Kopf das Vibrieren des eigenen Körpers als Klanginstrument spüren und sagt: "Jodeln kann jeder. Wenn mal ein anderer Ton herauskommt als erwartet: Freu Dich darüber.“ Mit ihrem unkonventionellen Stil eckt die Schweizerin bei Vertretern der reinen Jodellehre schon mal an.

Der Erzherzog-Johann-Jodler

Generationen von Deutschen denken beim Jodeln an den Loriot-Sketch "Jodelschule“ von 1978, in dem Frau Hoppenstedt (Evelyn Hamann) einen Jodel-Kurs macht, um "etwas Eigenes“ zu haben. Unvergessen, wie sie sich in „den Grundmotiven des Erzherzog-Johann-Jodlers“ („Holleri du dödl di, diri diri dudel dö“) verheddert. Natürlich war das Blödelei. Und beim Schweizer Jodel könnte dies ohnehin nicht passieren.



Denn dort wird in der reinen Lehre nur auf den Vokalen O, U und Ü gejodelt. Allenfalls gehört ein „J“ für „Jo“ oder ein „i“ beim U„ dazu. Statt Holo-le-i-ti müsste es im Schweizerischen Jolo-o-u-iu heißen. Während es in Österreich “doli, duli, du„ gibt und oft fetzig schnell gejodelt wird, ist der Schweizer Naturjodel meist getragener, wie beim Appenzeller Zäuerli oder dem Muotathaler Naturjuuz.

Aber was ist Jodeln eigentlich? “Eine text- und wortlose Singweise", schreibt das Schweizer Bundesamt für Kultur. “Das Jodeln eröffnet ein breites klangliches Spektrum zwischen gepflegtem, klassisch anmutendem Schöngesang bis hin zur archaischen, rufenden Stimmgebung." Solche Gesänge gibt es bei vielen Völkern in praktisch allen Erdteilen.

Die Schweizer Abgrenzung von den Tirolern

Der Wunsch nach Abgrenzung von den Tiroler Jodlern hat 1910 in der Schweiz zur ersten Jodlerbewegung geführt. Damals arbeiteten viele Tiroler in der Schweiz und jodelten auf ihre Art. “Man hatte Angst, dass unser Brauchtum verwässert wird", sagt die Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbandes, Karin Niederberger. Strenge Experten hätten begonnen, zwischen dem “richtigen„ Jodeln der Bergbevölkerung und dem “falschen„ Jodeln auf der Bühne zu unterscheiden, schreibt der Musikwissenschaftler Raymond Ammann aus Innsbruck 2020, wobei letzteres in der Schweiz als “Tirolerei" beschimpft worden sei.



“Wir jodeln schweizerisch", hält Niederberger fest. “Wir pflegen den uralten, überlieferten Jodelgesang." Da schwinge eine unmessbare Energie mit, die das Herz berührt, wenn Jodlerinnen und Jodler mit der Erinnerung an erlebte Sommer mit schwerer Arbeit auf der Alp, einer Bergweide, jodeln. Für Wettbewerbe des Jodlerverbandes gelten Regeln. “Was gar nicht geht, ist rü oder holdri a-i-o", sagt sie der dpa. Und es gehört auch Haltung dazu: Sangesgruppen stehen bewegungslos im Halbkreis, die Hände in den Taschen oder unter der Schürze. Begleitet werden darf nur auf dem Akkordeon oder der Variante Schwyzerörgeli.



Bei Fracheboud, der Westschweizerin, geht es verglichen damit geradezu anarchistisch zu. Sie hat Jodelamateure als Chor schon schräg gekleidet auf Stadtfesten präsentiert. Ihr Jodelkurs findet auf ihrer Terrasse in einem Bergdorf oberhalb von Martigny im Rhonetal statt. “Erst Luft rauslassen, dann Dreinschauen wie ein aufgewecktes Landei„, sagt sie und blickt mit aufgerissenen Augen und offenem Mund in die Runde. So fließt frische Luft in die Lungen. “Und nun den Ton aus tiefster Brust ausstoßen„, sagt sie. “Stell Dir vor, Du rufst Deine Kuh auf der Weide, voilà, Du jodelst schon."

Tarzan war der erste weltbekannte Jodler

Dass mehr dazu gehört, wird natürlich klar, wenn Fracheboud selbst zum Jodeln ansetzt und elegant von Brust- auf Kopfstimme wechselt. Die Ansätze dazu gibt es auch in der Schnupperstunde. Sie sagt: Jeder kann mit Jodeln seine innersten Gefühle zum Ausdruck bringen. “Tarzan war der erste weltbekannte Jodler", sagt sie. Auch der Urwaldschrei entsteht durch den gekonnten Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme.