Strenge Maßnahmen in den USA: Tabakkauf nur mit Ausweis bis 30

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw

Die USA verschärfen ihre Tabak-Gesetze: Händler dürfen Tabak-Produkte in Zukunft nicht in Automaten an Orten verkaufen, zu denen auch unter 21-Jährige Zutritt haben. Vorher lag diese Altersgrenze bei 18.