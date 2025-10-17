Von Suchmaschinen oft falsch verortet: Kleinstadt in Italien will neuen Namen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die italienische Kleinstadt Vallecrosia liegt am Meer und nicht in den Bergen - und deshalb will sie sich jetzt umbenennen. Der Gemeinderat des 6.800-Einwohner-Städtchens billigte einen Vorschlag von Bürgermeister Fabio Perri, an den Namen ein "al mare" ("am Meer") anzuhängen. Grund dafür ist, dass Vallecrosia wegen des Namensbestandteils Valle (Tal) von Suchmaschinen oft im Hinterland verortet wird. Perri hofft unter dem neuen Namen Vallecrosia al mare auf mehr Badeurlauber.

Die Gemeinde liegt an der italienischen Riviera direkt am Mittelmeer, nicht weit entfernt von der französischen Grenze. "Das Problem ist jedoch, dass uns der Algorithmus als Tal katalogisiert, als wären wir im Hinterland", sagte der Bürgermeister. "Deshalb werden die Besucherströme zu den Stränden unserer Nachbargemeinden umgeleitet." Die Gemeinde gab mehrere Marktstudien in Auftrag, die zu dem Ergebnis kamen, dass sich dies mit dem neuen Namen ändern werde.