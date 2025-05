Auto fuhr in Stuttgart in Menschenmenge: 3 Schwerverletzte

In der Stuttgarter Innenstadt ist am Freitagabend ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Drei Menschen wurden schwer verletzt, zudem gibt es weitere Leichtverletzte. Der bereits festgenommene Fahrer blieb unversehrt und wird laut Polizei gerade verhört. Während die Feuerwehr bei X von einem "Unfall" sprach, wollte sich die Polizei noch nicht dazu äußern, wie es zu dem Vorfall kam. "Wir können gerade nichts ausschließen", hieß es in dem Kurznachrichtendienst.